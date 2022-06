Paperoni e Paperini Salari minimi e Salari massimi

(Di venerdì 10 giugno 2022) di LiberaVox. Oggi, subito dopo il Covid19 e la guerra in Ucraina, va di moda parlare di “o minimo”. E tutti ne parlano, soprattutto quelli che viaggiano su retribuzioni con tanti zeri! Invece sarebbe molto più interessante, ma certamente sconveniente per lorsignori, parlare dei famigerati “” altrimenti detti “stipendi d’oro”! Ci sono relatà in

Pubblicità

Fumettologica

A meno che non si desideri una plutocrazia, che non sarà la democrazia di Minni e Topolino, ma quella di un manipolo diche si autofinanzierà per governare un universo di". ...A meno che non si desideri una plutocrazia, che non sarà la democrazia di Minni e Topolino, ma quella di un manipolo diche si autofinanzierà per governare un universo di". ... Quando Dino Buzzati diceva che i fumetti di Zio Paperone erano grandiosi La residenza San Carlo Borromeo di Senago era finita nelle aste giudiziarie dopo il crac di Armando Verdiglione che l’aveva trasformata in hotel di lusso ...A 38 anni, Euan ha già accumulato una fortuna da 395 milioni di euro. Fa discutere la sua crociata contro il sistema accademico britannico (riformato ...