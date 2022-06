Palio dei Comuni al Golden Gala: è ancora trionfo del X Municipio (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – La tradizione che torna e colora l’Olimpico. Il Palio dei Comuni con oltre 2100 bambini delle scuole medie è stato un “veloce” e ricco antipasto della tappa italiana della Diamond League. Ha vinto la 12×2000 di Municipio X di Roma: gli ostiensi si sono imposti con 5:35.22. A premiarli, il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, che ha alzato la coppa insieme a loro e con loro è salito sul podio, emozionando ed emozionandosi. In finale, oltre alla vincitrice, anche (in ordine di arrivo in finale) Perugia (5:35.69), Firenze (5:42.00), Terni (5:45.53), Castel Gandolfo 5:46.99, Rieti (5:47.13), Sellano (5:48.55), Orvieto (5:57.46), Latina (6:01.39). Oltre due ore e mezza di staffette nel pomeriggio, mentre l’Olimpico andava riempiendosi per i grandi dell’atletica azzurra e mondiale. In tutto, per il Palio ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – La tradizione che torna e colora l’Olimpico. Ildeicon oltre 2100 bambini delle scuole medie è stato un “veloce” e ricco antipasto della tappa italiana della Diamond League. Ha vinto la 12×2000 diX di Roma: gli ostiensi si sono imposti con 5:35.22. A premiarli, il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, che ha alzato la coppa insieme a loro e con loro è salito sul podio, emozionando ed emozionandosi. In finale, oltre alla vincitrice, anche (in ordine di arrivo in finale) Perugia (5:35.69), Firenze (5:42.00), Terni (5:45.53), Castel Gandolfo 5:46.99, Rieti (5:47.13), Sellano (5:48.55), Orvieto (5:57.46), Latina (6:01.39). Oltre due ore e mezza di staffette nel pomeriggio, mentre l’Olimpico andava riempiendosi per i grandi dell’atletica azzurra e mondiale. In tutto, per il...

