Mancini | «Rispetto per chi ha vinto l’Europeo | con i giovani un bel mix»

(Di venerdì 10 giugno 2022) Le parole del CT azzurro Robertoe Sky Sport in vista della sfida di Nations League contro l’Inghilterra Robertoha rilasciato qualche dichiarazione dal ritiro della nazionale italiana. Le parole del CT a Sky Sport. Di seguito le sue parole RICORDO – «Io penso che le vittorie dell’Italia rimangono nella storia. Sono state poche è la nostra è stata incredibile». EQUILIBRIO – «Bisogna avereper la squadra che ha, al termine di un processo lungo 3 anni, che non ha mai perso e giocato un grande calcio.per quella squadra. Molti sono ancora con noi e con isi possono fare un bel mix».– «Tonali ha debuttato con noi due anni fa. Non è alle prime armi, come non lo sono molti altri. ...

... e dunque gli unici due superstitialla finale degli Europei potrebbero essere Gigio ... Gli altri Gianlucaagli Europei nemmeno c'era, Alessandro Bastoni sì ma in panchina, Leonardo ...Risultati che hanno proiettato la selezione di Robertoin vetta al raggruppamento C con un ... Per quanto riguarda i nostri invece, tante le novitàalla finale: un cambiamento ...Rispetto alla partita dell'anno scorso, questa non è una finale. Inoltre non giochiamo a Wembley e a porte chiuse". Così Roberto Mancini, in conferenza stampa, alla vigilia del match del Molineux ...Inghilterra-Italia, le parole di Roberto Mancini: "Sarà dura. Non potevamo anticipare il nuovo ciclo, non aveva senso" ...