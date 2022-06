Kiev: "Perdiamo in prima linea, dipendiamo dalle armi dell'Occidente" (Di venerdì 10 giugno 2022) Ore 7.55 - Kiev ammette il momento di difficoltà sul campo Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall'Occidente per tenere a bada la Russia. "Questa è ormai una guerra di artiglieria - ha spiegato parlando al "Guardian" -. I fronti sono ora il luogo in cui si deciderà il futuro e stiamo perdendo in termini di artiglieria. Tutto ora dipende da ciò che l'Occidente ci dà". E, a questo proposito, secondo l'emittente televisiva Europa 1, che non cita fonti, la Francia potrebbe raddoppiare la fornitura di obici Caesar all'Ucraina: Parigi ne ha già consegnati sei ad aprile e altrettanti verrebbero ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) Ore 7.55 -ammette il momento di difficoltà sul campo Il vice capo'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la Russia ine che ora dipende quasi esclusivamenteprovenienti dall'per tenere a bada la Russia. "Questa è ormai una guerra di artiglieria - ha spiegato parlando al "Guardian" -. I fronti sono ora il luogo in cui si deciderà il futuro e stiamo perdendo in termini di artiglieria. Tutto ora dipende da ciò che l'ci dà". E, a questo proposito, secondo l'emittente televisiva Europa 1, che non cita fonti, la Francia potrebbe raddoppiare la fornitura di obici Caesar all'Ucraina: Parigi ne ha già consegnati sei ad aprile e altrettanti verrebbero ...

