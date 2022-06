Juve Stabia | piace un giovane di proprietà del Modena

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di– Ufficializzati e presentati Giuseppe Di Bari e Leonardo Colucci, rispettivamente nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore, in casaè tempo di parlare di mercato. Le vespe, in quest’ottica, avrebbero messo nel mirino il classe 2000 Jacopo Nelli, centrocampista didelma nell’ultima stagione in prestito al Fiorenzuola. Ilcalciatore originario di Pescia si è distinto nella compaginentina, collezionando 31 presenze e realizzando due reti. Adesso Nelli farà ritorno al, dove però rischia di non trovare spazio nella formazione di Attilio Tesser, fresca di promozione in serie B e con ambizioni importanti. Il 22enne, allora, potrebbe vivere un’altra ...

Pubblicità

cn1926it : #CAMPANIA FELIX – Retromarcia #Vigorito, nuovo coach per la #JuveStabia. Rullo #Giugliano - ParticipioPart : @Napolinblack @stefzoc @Mauro192681 @l_honestly @mau_vit @IlBacchettone Si, è sempre una questione di soldi. Io son… - GandiniG : @FrancescoRoma78 @Frias56946262 Perché non si compra le Juve stabia allora? ?????? - NapoliCalciogol : Verso #Campobasso-Juve Stabia: quanto pronunciato da #Sottili, le probabili schieramenti e ove guardare la gara in… - ViViCentro : Juve Stabia, Eusepi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping. Ma perchè a pagare devono essere sempre le Vespe e… -

Vivicentro

Centrocampisti - È il caso di Alessandro Mastalli , ma per l'exnon c'è solo il Cerignola con la proiezione del cambio di girone. La Virtus Entella rinnova le attenzioni per Salvatore ...I rosanero non perdono in casa dal marzo 2021, quando laespugnò il Renzo Barbera per 4 reti a 2. Era una delle prime panchine per Giacomo Filippi, che avrebbe poi chiuso in settima ... Juve Stabia, Eusepi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping. Ma perchè a pagare devono essere sempre le "Il Frosinone vuole Dossena ma l’Avellino lo blinda". Titola così, già nella prima pagina locale, l'edizione odierna de Il Mattino. Alla pagina ...Pescara e Teramo potrebbero far parte del prossimo raggruppamento meridionale. Molto dipenderà anche da chi passerà tra Padova e Palermo: se i biancazzurri sembrano più sicuri, ...