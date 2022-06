Il dossier alle vongole. Gabrielli smonta la bufala sul report dei Servizi e promette sanzioni (Di venerdì 10 giugno 2022) Hanno montato una panna, l’hanno chiamata “dossieraggio”. Un funzionario antico, e rispettato, come Franco Gabrielli, oggi sottosegretario, Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 giugno 2022) Hanno montato una panna, l’hanno chiamata “aggio”. Un funzionario antico, e rispettato, come Franco, oggi sottosegretario,

Pubblicità

ilfoglio_it : Il governo declassifica il documento oggetto di polemiche: 'Non esiste una Spectre', dice Gabrielli. La decisione d… - Loredanataberl1 : RT @flayawa: I Servizi Segreti hanno dichiarato di non voler perseguitare le persone in base alle loro opinioni (però perdono tempo a fare… - MarySpes : RT @flayawa: I Servizi Segreti hanno dichiarato di non voler perseguitare le persone in base alle loro opinioni (però perdono tempo a fare… - AntonioRandazz5 : RT @ACCAsoftware: É difficile stare dietro alle continue pubblicazioni di enti e PA circa il #Superbonus? Arriva un dossier #ANCE con i suo… - RaffyB_68 : RT @flayawa: I Servizi Segreti hanno dichiarato di non voler perseguitare le persone in base alle loro opinioni (però perdono tempo a fare… -