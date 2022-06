Gabrielli difende l’intelligence | “Nessun dossieraggio | basta sospetti infamanti Pubblicherò il documento sulla disinformation in Italia”

Pubblicità

SamueleMurtinu : RT @jacopo_iacoboni: Manipolazioni e falsi pro Cremlino, Gabrielli difende l’intelligence: “Nessun dossieraggio, basta sospetti infamanti.… - ZenatiDavide : Gabrielli difende l’intelligence: “Nessun dossieraggio, basta sospetti infamanti. Pubblicherò il documento sulla di… - caselli_s : RT @jacopo_iacoboni: Manipolazioni e falsi pro Cremlino, Gabrielli difende l’intelligence: “Nessun dossieraggio, basta sospetti infamanti.… - Civetta46262114 : RT @jacopo_iacoboni: Manipolazioni e falsi pro Cremlino, Gabrielli difende l’intelligence: “Nessun dossieraggio, basta sospetti infamanti.… - tobiamc : RT @jacopo_iacoboni: Manipolazioni e falsi pro Cremlino, Gabrielli difende l’intelligence: “Nessun dossieraggio, basta sospetti infamanti.… -

Così il sottosegretario Franco, in una nota in cui annuncia la declassificazione del bollettino "visto il perdurare di una campagna diffamatoria circa una presunta attività di dossieraggio".Non la tocca piano il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.a spada tratta l'operato dell'Intelligence da "infamanti sospetti", assicurando che non c'è lo zampino dei nostri Servizi sulla ...(Adnkronos) – Non la tocca piano il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Difende a spada tratta l’operato dell’Intellige ...Se compariamo le televisioni nazionali italiane con quelle - pubbliche e private - di Francia, Germania e Spagna, c’è un abisso riguardo alla presenza di commentatori russi.