Dall’aumento dei tassi sui mutui ai prestiti più cari | cosa cambierà per famiglie e imprese dopo le decisioni della Bce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022)piùper le, credito più costoso per le, rendimenti dei titoli di Stato in aumento e tensione sui mercati: si sentiranno fin da subito gli effetti delleBce che a luglio, oltre a chiudere il programma di acquisti dei bond,undici anni procederà anche con il primo rialzo deidi 25 punti base, seguito a settembre da un nuovo rialzo. Salgono i– Finisce l’era deia costo quasi zero. Se ne è accorto già negli ultimi mesi chi chiedeva un nuovo finanziamento e si è visto offrire un tasso più alto di quelli proposti l’anno scorso. In vistastretta di Francoforte, annunciata da mesi, il mercato si è infatti ...