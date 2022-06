Cosa si sono detti Meloni e Salvini a Verona. Intercettazione semiseria (Di venerdì 10 giugno 2022) Si è conclusa a Verona la più bella campagna elettorale mai vista. Parliamo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ecco i loro ragionamenti prima di salire sul palco (costruito con bancali provenienti da legname certificato No Ogm… Poi vai a vedere se è vero… A scrivere No Ogm sull’imballo sono capace anche io). Salvini: “Le politiche future è sicuro al 100 per cento che le vinciamo. Decidiamo noi due senza consultare Berlusconi chi fa il presidente del Consiglio”. Giorgia: “Dovrei essere io, avendo più voti…”. Salvini: “Sì! Ma sai come fanno al Quirinale per non offendere Bruxelles, ecc. Potrebbero avere delle riserve sui nostri nomi, anche il mio sia chiaro”. Giorgia: “Hai ragione, mettiamo su uno come Conte che a suo tempo era eterodiretto”. Salvini: “Esatto. Avrei ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 giugno 2022) Si è conclusa ala più bella campagna elettorale mai vista. Parliamo di Matteoe Giorgia. Ecco i loro ragionamenti prima di salire sul palco (costruito con bancali provenienti da legname certificato No Ogm… Poi vai a vedere se è vero… A scrivere No Ogm sull’imballocapace anche io).: “Le politiche future è sicuro al 100 per cento che le vinciamo. Decidiamo noi due senza consultare Berlusconi chi fa il presidente del Consiglio”. Giorgia: “Dovrei essere io, avendo più voti…”.: “Sì! Ma sai come fanno al Quirinale per non offendere Bruxelles, ecc. Potrebbero avere delle riserve sui nostri nomi, anche il mio sia chiaro”. Giorgia: “Hai ragione, mettiamo su uno come Conte che a suo tempo era eterodiretto”.: “Esatto. Avrei ...

