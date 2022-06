“Come Soleil Sorge poche”: il retroscena di Alvin all’Isola ed il naufrago che lo ha colpito di più (Di venerdì 10 giugno 2022) Uno dei momenti indimenticabili dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, è stato rappresentato dalla prova dell’uomo vitruviano che ha contribuito a rendere epica la sfida con protagonista Soleil Sorge. Più che una prova, è stata una vera e propria performance dimostrando di essere ancora oggi imbattibile esattamente Come quando prese parte al reality nei panni di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 10 giugno 2022) Uno dei momenti indimenticabili dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, è stato rappresentato dalla prova dell’uomo vitruviano che ha contribuito a rendere epica la sfida con protagonista. Più che una prova, è stata una vera e propria performance dimostrando di essere ancora oggi imbattibile esattamentequando prese parte al reality nei panni di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

MartinaViotto3 : RT @catiuz92: Katia 'Perché non vieni a dirmi quando hai un pò di malinconia? Non fare come me che giorni fa ho avuto una botta e credevo d… - tizybritneyarmy : RT @blogtivvu: “Come Soleil Sorge poche”: il retroscena di Alvin all’Isola ed il naufrago che lo ha colpito di più #isola - MartinaViotto3 : RT @madavvero6: Katia a Soleil :ti voglio vedere più sorridente, non chiuderti in te stessa, non fare come ho fatto io in passato, hai la m… - regno_disoleil : RT @blogtivvu: “Come Soleil Sorge poche”: il retroscena di Alvin all’Isola ed il naufrago che lo ha colpito di più #isola - MartinaViotto3 : RT @catiuz92: Katia a Soleil 'Rimani sempre così come sei, fottitene di tutti, solo stai attenta qualche volta. Chiarisci sempre le cose co… -