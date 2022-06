Calciomercato – Monza su Pinamonti | il meglio con l’Empoli | VIDEO

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ildi Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potrebbe prendere Andreadall'Inter per 19 milioni di euro in questoestivo. Ha fatto 13 gol nell'ultima annata in Serie A a Empoli. Vediamo quanto ha fatto in azzurro nel

Pubblicità

sportmediaset : Monza a un passo da Pinamonti: 19 milioni di euro per l'Inter #Pinamonti #Monza #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza: primo incontro tra Galliani e gli agenti di #Pinamonti - DiMarzio : Potrebbe continuare ancora in #SerieA la carriera di #Ranocchia, obiettivo del #Monza - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Di Gregorio, Pirola, Sensi, Pinamonti... ?? ?????? #mercatointer #calciomercato #monza #galliani - AleCat_91 : MONZA, IL CALCIOMERCATO DA 150 MILIONI DI BERLUSCONI E GALLIANI, ACQUIST... -

Fa sul serio il, appena arrivato in Serie A per la prima volta in 150 anni di storia, dopo la promozione ai playoff nella finale vinta contro il Pisa. E sia Adriano Galliani che Silvio Berlusconi fanno sul ...'Non è vero quello che scrivono i giornali' avrebbe dichiarato Belotti a specifica domanda su un suo trasferimento al, come riportato da Palermo Today.e Monza e Cremonese ci pensano. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoweb, il trequartista sloveno potrebbe salutare l’Atalanta in questa sessione di calciomercato. Ilicic ha il contratto in ...L'attaccante granata è categorico, nulla di quanto scritto sui giornali corrisponde a verità. Ma intanto il contratto va in scadenza e il futuro è un rebus ...