Boston Celtics-Golden State Warriors, streaming gratis e diretta Nba Finals: dove vedere gara 4 (Di venerdì 10 giugno 2022) Questa notte alle ore 3 (le 21 locali) al "TD Garden" si disputerà gara 4 delle Nba Finals che vedrà in campo Boston Celtics–Golden State Warriors, con la serie in perfetta che vede avanti Tatum e compagni per 2-1. I padroni di casa hanno terminato la stagione regolare al terzo posto ad Ovest con un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Boston Celtics-Milwaukee Bucks streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere gara 7 Miami Heat-Boston Celtics, streaming gratis LIVE e ...

