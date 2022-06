Beve whisky alla guida (in diretta Facebook) e si schianta a folle velocità a Sassari (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima un lungo sorso di whisky al volante, poi una serie di sorpassi a folle velocità, infine lo schianto contro un’altra auto. Sono le immagini della surreale diretta Facebook di un 36enne di Porto Torres, che ieri sera per questa bravata ha messo a serio rischio la sua vita e quella degli altri automobilisti lungo la statale alle porte di Sassari. L’uomo ora rischia l’arresto, il ritiro della patente di guida e una condanna a 1 anno di carcere. Incidente choc a Sassari: Beve whisky alla guida e si schianta Come racconta il quotidiano La Nuova Sardegna, l’automobilista è uscito quasi indenne dalla sua utilitaria, e così anche le due persone che ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima un lungo sorso dial volante, poi una serie di sorpassi a, infine lo schianto contro un’altra auto. Sono le immagini della surrealedi un 36enne di Porto Torres, che ieri sera per questa bravata ha messo a serio rischio la sua vita e quella degli altri automobilisti lungo la statale alle porte di. L’uomo ora rischia l’arresto, il ritiro della patente die una condanna a 1 anno di carcere. Incidente choc ae siCome racconta il quotidiano La Nuova Sardegna, l’automobilista è uscito quasi indenne dsua utilitaria, e così anche le due persone che ...

