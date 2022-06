Atp Stoccarda, Berrettini batte Sonego e va in semifinale (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini, al rientro in campo dopo l’infortunio e l’operazione alla mano, si qualifica per la semifinale del torneo Atp sull’erba di Stoccarda. Il tennista romano si è imposto nel derby con Lorenzo Sonego in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Ora affronterà il tedesco Oscar Otte, approdato in semifinale grazie al ritiro del francese Benjamin Bonzi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Matteo, al rientro in campo dopo l’infortunio e l’operazione alla mano, si qualifica per ladel torneo Atp sull’erba di. Il tennista romano si è imposto nel derby con Lorenzoin tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Ora affronterà il tedesco Oscar Otte, approdato ingrazie al ritiro del francese Benjamin Bonzi. L'articolo proviene da Italia Sera.

