ATP 's-Hertogenbosch 2022, risultati 10 giugno: in semifinale Daniil Medvedev e Félix Auger-Aliassime (Di venerdì 10 giugno 2022) Si è conclusa la quinta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del torneo ATP 250 's-Hertogenbosch 2022 di tennis: sull'erba neerlandese in campo, per i quarti di finale, tutto il main draw, che ha visto disputarsi oggi quattro incontri. Non c'erano azzurri in campo. Il russo Daniil Medvedev soffre per un set, poi riesce a piegare alla distanza il bielorusso Ilya Ivashka, battuto col punteggio di 7-6 (8) 6-4, e domani in semifinale se la vedrà col transalpino Adrian Mannarino, che supera in rimonta lo statunitense Brandon Nakashima con lo score 6-7 (5) 6-1 6-4. Continua la favola del padrone di casa neerlandese Tim Van Rijthoven, che oggi batte il francese Hugo Gaston col punteggio di 7-6 (2) 6-4 e domani nel penultimo atto affronterà il canadese Félix

