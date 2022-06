Vaccino anti-Covid, l’appello del ministro Speranza per la seconda dose booster: “I soggetti fragili devono proteggersi” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Voglio continuare a chiedere ai soggetti fragili di proteggersi con la seconda dose booster del Vaccino anti Covid”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un evento della società italiana di urologia. ” C’è ancora margine di copertura – ha detto – ed i vaccini restano fondamentali. Veniamo da due anni complessi. Oggi siamo in una stagione diversa e abbiamo strumenti contro la pandemia che prima non avevamo ma è necessario continuare ad avere prudenza“ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “Voglio continuare a chiedere aidicon ladel”. Lo ha detto ildella Salute Robertoa margine di un evento della società italiana di urologia. ” C’è ancora margine di copertura – ha detto – ed i vaccini restano fondamentali. Veniamo da due anni complessi. Oggi siamo in una stagione diversa e abbiamo strumenti contro la pandemia che prima non avevamo ma è necessario continuare ad avere prudenza“ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

