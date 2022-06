UFFICIALE – Cremonese, scelto Alvini come nuovo allenatore (Di giovedì 9 giugno 2022) La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma nella giornata di oggi è arrivata anche l’ufficialità: Massimiliano Alvini sarà il nuovo allenatore della Cremonese. Un’operazione sbloccatasi definitivamente anche grazie all’approdo al Perugia, ormai ex squadra del tecnico toscano, di Fabrizio Castori. In particolare Alvini prenderà il posto di Fabio Pecchia, artefice della storica promozione in Serie A dei grigiorossi dopo 26 anni. Ecco, di seguito, il comunicato della società lombarda, con relativo post social. “U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Massimiliano Alvini. Nato a Fucecchio (Firenze) il 20 aprile 1970, Alvini ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2000 ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 giugno 2022) La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma nella giornata di oggi è arrivata anche l’ufficialità: Massimilianosarà ildella. Un’operazione sbloccatasi definitivamente anche grazie all’approdo al Perugia, ormai ex squadra del tecnico toscano, di Fabrizio Castori. In particolareprenderà il posto di Fabio Pecchia, artefice della storica promozione in Serie A dei grigiorossi dopo 26 anni. Ecco, di seguito, il comunicato della società lombarda, con relativo post social. “U.S.comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Massimiliano. Nato a Fucecchio (Firenze) il 20 aprile 1970,ha intrapreso la carriera dinel 2000 ...

