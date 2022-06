Tina Cipollari | la dedica commovente per la dolorosa perdita Cuore spezzato

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 9 giugno 2022) L’opinionista di Uomini e Donneha deciso di condividere uno scatto accompagnato da unache ha commosso tutti per una dolorosissimaha trovato la notorietà grazie al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, l’opinionista bionda più famosa d’Italia ha saputo conquistare il suo pubblico proprio grazie alla sua verve, un carattere tutto pepe e quella voglia di mettersi sempre in gioco in ogni situazione. La stessa in diverse occasioni ha raccontato di essere molto legata a sua mamma e proprio di recente ha condiviso uno scatto meraviglioso sui social, lache accompagna la foto è davvero toccante e ha commosso tutti i suoi follower.e il dolore per ...