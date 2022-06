Sci di fondo | l’equiparazione delle distanze sarà un danno Entrambi i sessi colpiti dal falso totem dell’uguaglianza

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 giugno 2022) Durante il congresso Fis tenutosi a fine maggio è stata presa una decisione storica, ovverosia quella di equiparare lemaschili e femminili nelle gare di sci di. Infatti già a partire dalla Coppa del Mondo 2022-23, uomini e donne si confronteranno sul medesimo chilometraggio. Nelle competizioni con medaglie in palio, la novità dovrebbe invece diventare effettiva a partire dai Mondiali di Falun 2025, venendo poi implementata nel contesto dei Giochi olimpici a Milano-Cortina 2026. La riforma è stata venduta come un epocale passo in avanti, ma ripulendo il nucleo della questione dalla melassa retorica da cui è stato ricoperto sia dalla Fis che da media fin troppo compiacenti, rappresenta l’ennesima svalutazione di una disciplina già oltremodo svilita. In pochi, per non dire nessuno, si sono soffermati sul modo in cui si è arrivati ...