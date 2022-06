(Di giovedì 9 giugno 2022) La cantautrice toscana è tra i finalisti di Musicacultura 2022 e si esibirà il 24 giugno sul prestigioso palco dello Sferisterio di Macerataè tra gli 8 vincitori di Musicacultura 2022: la cantautrice toscana, insieme agli altri finalisti, si esibirà il 24 giugno sul prestigioso palco dello Sferisterio di Macerata per accedere alla finalissima del 25 giugno, giorno in cui verrà proclamato il vincitore assoluto. Le due serate finali verranno trasmesse in diretta su Rai Radio 1 e andranno in onda l’8 luglio su Rai 2, in seconda serata, in un programma diffuso anche all’estero da Rai Italia. “È finalmente atterrata sulla mia testa la notizia che sopra ogni altra aspettavo da giorni – racconta: sono stata selezionata tra gli 8 vincitori di Musicultura 2022 ai quali verrà concesso di potersi esibire (cuore permettendo) il 24 giugno, sul palco ...

Lopinionista : “Romantic Dark”, la tracklist dell'album d'esordio di Isotta -

Musica361

Bella, brave e simpatica. E' una piacevole sorpresa incontrare ISOTTA giovane cantautrice toscana al suo album d'esordio '' . Parlare con le è come incontrare un'amica di vecchia data e capisci che questo disco è lo specchio delle sue fragilità, delle sue incertezze, ma anche delle sue convinzioni. Un album ...Il 22 aprile scorso invece è stata la data del lancio online del suo album d'esordio intitolato, disponibile anche su Youtube, mentre in radio sarà possibile ascoltare il nuovo singolo ... Isotta: "Sono io che appartengo alla mia musica e non viceversa" La cantautrice toscana è tra i finalisti di Musicacultura 2022 e si esibirà il 24 giugno sul prestigioso palco dello Sferisterio di Macerata ...Actor Chandan Roy Sanyal, who is collecting praises for his recently released series Aashram 3, says that he didn’t open his social media handles for a while right after the season was released as his ...