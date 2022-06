Pesticidi illegali per i maxi ortaggi cinesi. 'C'è un rischio per la salute dei cittadini' (Di giovedì 9 giugno 2022) Pesticidi illegali per i maxi ortaggi cinesi Sono passati sette anni dalla comparsa in città dei primi orti a gestione cinese. Sette anni di coltivazioni senza regole come invece prevede la legge ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022)per iSono passati sette anni dalla comparsa in città dei primi orti a gestione cinese. Sette anni di coltivazioni senza regole come invece prevede la legge ...

Advertising

corgi_lover : RT @qn_lanazione: Pesticidi illegali per i maxi ortaggi cinesi. 'C’è un rischio per la salute dei cittadini' - qn_lanazione : Pesticidi illegali per i maxi ortaggi cinesi. 'C’è un rischio per la salute dei cittadini' -