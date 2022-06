(Di giovedì 9 giugno 2022) Il fattore tempo sta diventando cruciale nella guerra di, che lo ritiene una variabile totalmente a suo favore nell’escalation bellicain quella propagandistica, di ora in ora più violenta e minacciosa contro l’Occidente, l’Europa, l’Italia. Forte della lenta, contrastata ma progressiva avanzata nel Donbass all’insegna della distruzione totale ed indiscriminata,testimoniano i raid decuplicati su Severodonetsk, che stronca platealmente qualsiasi spiraglio negoziale o ipotesi di tregua. Rigettando così ogni responsabilità per l’emergenza del grano, nonostante le razzie russe e la distruzione mirata dei granai, sull’Ucraina e i suoi alleati occidentali. Sull’invio delle armi, nonostante il ridimensionamento della gittata adottato da Biden con l’intenzione esplicitata di non dare adito all’accusa di voler ampliare il ...

... ancora l'accordo per lo sblocco del grano che si trova fermo in Ucraina e cheuna crisi alimentare globale. Zelensky: "A Severodonetsk si decide il destino del Donbass". Il rabbino di...(AsiaNews) - Tra le tante ossessioni di Vladimir Putin, attualmente concentrato sulla ... unaglobale che in realtà non è mai esistita. Oggi egli cerca di minacciare il mondo con le armi ... Mosca minaccia mentre noi ci chiediamo come non indispettire Putin: chi umilia chi La minaccia lanciata da Dmitri Medvdev contro l'Occidente la dice lunga sul possibile futuro che ci aspetta. “Li odio. Sono dei bastardi e dei degenerati. Vogliono la nostra morte. Finché sarò (...) ...Sul tavolo di Lavrov e Çavusoglu l'Ucraina era solo uno dei temi e Mosca si tiene stretta la mediazione turca. Ankara cerca il disco verde russo per ...