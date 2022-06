Malore in diretta, Massimo Giletti accasciato a terra. Situazione agghiacciante (Di giovedì 9 giugno 2022) Massimo Giletti è stato protagonista di una Situazione davvero agghiacciante durante la conduzione del suo programma, un terribile Malore lo ha colpito all’improvviso. Uno dei conduttori più chiacchierati e controversi, soprattutto in questo ultimo periodo, è proprio Massimo Giletti, il giornalista e presentatore televisivo in diverse occasioni si è messo in prima linea per documentare e commentare notizie di grande attualità, per questo è diventato uno dei più noti nel settore del mondo dello spettacolo. Nella carriera di Massimo Giletti si possono trovare moltissime conduzioni di alto livello impossibile non citare L’Arena, Non è l’arena, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, questi sono in ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 9 giugno 2022)è stato protagonista di unadavverodurante la conduzione del suo programma, un terribilelo ha colpito all’improvviso. Uno dei conduttori più chiacchierati e controversi, soprattutto in questo ultimo periodo, è proprio, il giornalista e presentatore televisivo in diverse occasioni si è messo in prima linea per documentare e commentare notizie di grande attualità, per questo è diventato uno dei più noti nel settore del mondo dello spettacolo. Nella carriera disi possono trovare moltissime conduzioni di alto livello impossibile non citare L’Arena, Non è l’arena, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, questi sono in ...

