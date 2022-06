L’Europarlamento rompe il tabù | ora modificare i Trattati Ue L’unanimità va in soffitta

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 9 giugno 2022) Con una risoluzione approvata oggi a Strasburgo con 355 voti favorevoli, 154 contrari e 48 astensioni, la plenaria del Parlamento europeo ha sottoposto al Consiglio Ue una proposta di modifica deidell'Unione per accrescerne le competenze in diversi settori (salute, energia, politiche sociali ed economiche), ottenere il conferimento del potere di iniziativa legislativa, rafforzare la procedura di protezione dei valori fondamentali dell'Ue nei confronti degli Stati membri che rischiano di violarli. In più, l'Assemblea propone due modifiche di articoli specifici del Trattato sull'Unione europea, al fine di consentire che le decisioni sulle sanzioni economiche verso paesi terzi siano adottate a maggioranza qualificata e non più all'unanimità in Consiglio, e che si abbandoni l'unanimità anche per l'attivazione delle cosiddette "clausole passerella".La richiesta è ...