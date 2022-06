Isola 16, un naufrago si è ritirato: ecco di chi si tratta e perché! (Di giovedì 9 giugno 2022) Marco Cucolo si è ritirato dall’Isola 16. Dopo l’abbandono imprevisto di Roger Balduino negli scorsi giorni, è di pochissimi istanti fa la notizia che anche il compagno di Lory Del Santo, a poca distanza dall’eliminazione di quest’ultima, è stato costretto a lasciare il reality. “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’Isola“, si legge nel post appena pubblicato sul profilo Instagram dedicato alla trasmissione condotta da Ilary Blasi. Non si tratta di una situazione momentanea, quindi, ma di qualcosa di definitivo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@Isoladeifamosi) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 9 giugno 2022) Marco Cucolo si èdall’16. Dopo l’abbandono imprevisto di Roger Balduino negli scorsi giorni, è di pochissimi istanti fa la notizia che anche il compagno di Lory Del Santo, a poca distanza dall’eliminazione di quest’ultima, è stato costretto a lasciare il reality. “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’“, si legge nel post appena pubblicato sul profilo Instagram dedicato alla trasmissione condotta da Ilary Blasi. Non sidi una situazione momentanea, quindi, ma di qualcosa di definitivo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’dei Famosi (@deifamosi) L'articolo proviene da Isa e Chia.

