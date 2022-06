I nuovi abbonamenti di Dazn per vedere la Serie A (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - In linea con gli annunci dei mesi scorsi, Dazn, il sistema di streaming tv on demand attuale licenziatario della campionato di calcio italiano, cambia le condizioni contrattuali e applica una stretta sulla condivisione dei contenuti, a partire dal prossimo 2 agosto, prevedendo un aumento dei costi. Il prezzo dell'abbonamento - come da comunicazione pervenuta in queste ore agli utenti - passerà infatti dagli attuali 19,99 euro ai 29,99 al mese. Pagando questa somma, sarà possibile registrare fino a due dispositivi all'App Dazn e si potranno guardare i contenuti in contemporanea da due purché connessi alla rete Internet della stessa abitazione. È possibile anche utilizzare Dazn in mobilità ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato. Questo perché "l'account Dazn è personale e non può essere ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - In linea con gli annunci dei mesi scorsi,, il sistema di streaming tv on demand attuale licenziatario della campionato di calcio italiano, cambia le condizioni contrattuali e applica una stretta sulla condivisione dei contenuti, a partire dal prossimo 2 agosto, prevedendo un aumento dei costi. Il prezzo dell'abbonamento - come da comunicazione pervenuta in queste ore agli utenti - passerà infatti dagli attuali 19,99 euro ai 29,99 al mese. Pagando questa somma, sarà possibile registrare fino a due dispositivi all'Appe si potranno guardare i contenuti in contemporanea da due purché connessi alla rete Internet della stessa abitazione. È possibile anche utilizzarein mobilità ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato. Questo perché "l'accountè personale e non può essere ...

