I dolori del vecchio Murray, un altro Nadal: «L’età non c’entra, mi faceva male tutto già a 20 anni» (Di giovedì 9 giugno 2022) Andy Murray ha 35 anni, e non questo il problema. “Mi faceva male tutto già a venti anni”. Il problema, adesso, è che gioca a tennis con un’anca di metallo. “Stamattina mi sono sentito meglio del solito perché nessuno dei miei quattro figli mi è saltato addosso. Il dolore è stato a lungo parte della mia vita quotidiana. Alcune parti del mio corpo mi facevano male al mattino. Ma allo stesso tempo ci sono ancora articolazioni che funzionano bene, con cui non ho alcun problema. Ad esempio la spalla, i gomiti o i polsi. Fianchi, ginocchia e schiena, mi fanno molto male regolarmente. Ma questo non ha nulla a che fare con la mia età”. E’ un periodo questo, causa Nadal, in cui il discorso dolore-sport è in prima pagina. Nel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Andyha 35, e non questo il problema. “Migià a venti”. Il problema, adesso, è che gioca a tennis con un’anca di metallo. “Stamattina mi sono sentito meglio del solito perché nessuno dei miei quattro figli mi è saltato addosso. Il dolore è stato a lungo parte della mia vita quotidiana. Alcune parti del mio corpo minoal mattino. Ma allo stesso tempo ci sono ancora articolazioni che funzionano bene, con cui non ho alcun problema. Ad esempio la spalla, i gomiti o i polsi. Fianchi, ginocchia e schiena, mi fanno moltoregolarmente. Ma questo non ha nulla a che fare con la mia età”. E’ un periodo questo, causa, in cui il discorso dolore-sport è in prima pagina. Nel ...

