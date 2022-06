(Di giovedì 9 giugno 2022)parte deldia chiun. È questa la soluzione allo studio dei ministeri del Turismo, dele dell’Economia per contrastare la carenza di manodopera nel settore dell’accoglienza. Secondo i calcoli mancano 300mila lavoratori. «Quando piove apro l’ombrello. La carenza di manodoperaè talmente accentuata che, pur di averla, sono pronto a valutare ogni ipotesi», spiega il ministro del Turismo Massimoal Messaggero. La carenza di stagionali rallenta la ripartenza del turismo, dice il ministro della Lega. «Se, dopo due anni di blocco più o meno totale, gli operatori alberghieri e della ristorazione devono chiudere le stanze o nonre ...

Advertising

Linkiesta.it

Nato nel 2011, il Progetto Giovani sostenuto dall'Associazione Biancaè parte ... Il Progetto Giovani, aggiunge Carlo Nicora, direttore generale Int, 'un'organizzazione ......rese disponibili per l'acquisto sull' e - shop solidale dell'Associazione Bianca, che ... 'Il Progetto Giovaniun'organizzazione multidisciplinare diversa dai soliti standard, un ... Garavaglia propone di lasciare metà del reddito di cittadinanza a chi accetta un lavoro stagionale È iniziato il conto alla rovescia per il primo appuntamento del Festival della Bellezza, presentato ieri al Teatro Romano di Verona alla presenza anche del ministro al Turismo Massimo Garavaglia.Il ministro Massimo Garavaglia sta raccogliendo dalle regioni italiane le proposte di eventi “iconici” dei territori per realizzare il Calendario degli Eventi Italiani, uno strumento che sarà ...