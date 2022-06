F1, GP Azerbaijan 2022: orari prove libere, programma, tv, streaming 10 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) La settimana di pausa tra il Gran Premio di Monaco e il prossimo, in Azerbaijan, in programma in questo weekend, è arrivata probabilmente nel momento giusto per la Ferrari: visto quel che è successo a Montecarlo, il team e i piloti avranno avuto ulteriormente modo di confrontarsi, di chiarirsi e di sbollire la rabbia. Senz’altro, però, una tale confusione come quella vista a Monaco, nell’ideale della Ferrari e soprattutto di Charles Leclerc e Carlos Sainz, non dovrà più verificarsi: un ritiro forzato come quello di Barcellona, per Leclerc, è un imprevisto da tenere in conto alla guida in Formula 1. Un banale errore nella gestione dei pit stop e delle strategie delle gomme a Montecarlo, che ha compromesso e non poco il risultato finale in gara, deve essere archiviato per ripartire, subito. Nel weekend è in programma un altro Gran Premio ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) La settimana di pausa tra il Gran Premio di Monaco e il prossimo, in, inin questo weekend, è arrivata probabilmente nel momento giusto per la Ferrari: visto quel che è successo a Montecarlo, il team e i piloti avranno avuto ulteriormente modo di confrontarsi, di chiarirsi e di sbollire la rabbia. Senz’altro, però, una tale confusione come quella vista a Monaco, nell’ideale della Ferrari e soprattutto di Charles Leclerc e Carlos Sainz, non dovrà più verificarsi: un ritiro forzato come quello di Barcellona, per Leclerc, è un imprevisto da tenere in conto alla guida in Formula 1. Un banale errore nella gestione dei pit stop e delle strategie delle gomme a Montecarlo, che ha compromesso e non poco il risultato finale in gara, deve essere archiviato per ripartire, subito. Nel weekend è inun altro Gran Premio ...

