Erdogan, non permetteremo corridoi terrore nel nord Siria (Di giovedì 9 giugno 2022) "Non permetteremo mai la formazione di un corridoio per il terrorismo sul nostro confine". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la tv di Stato Trt, in riferimento all'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) "Nonmai la formazione di uno per il terrorismo sul nostro confine". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come riporta la tv di Stato Trt, in riferimento all'...

Guerra Russia - Ucraina, Mosca assicura: nessun accordo sul grano dell'Ucraina Il Cremlino non ha informazioni sul destino dei soldati ucraini che si sono arresi nella fabbrica Azovstal a Mariupol e sono stati portati in Russia. Lo ha affermato il portavoce Dmitri Peskov, ... Turchia, Erdogan avverte la Grecia: "Demilitarizzare isole nell'Egeo" (LaPresse) "Invitiamo la Grecia a smettere di armare le isole" nell'Egeo "che non hanno status militare e ad agire in linea con gli accordi internazionali". Lo ha detto il presidente turco, Recep ...