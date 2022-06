Drusilla Foer porta in tv la telefonata con Ornella e vola verso la riconferma su Rai2 (Di giovedì 9 giugno 2022) Quel mostro di Ornella (così la chiama amorevolmente Drusilla Foer) ha fatto il suo debutto su Rai2 con una classica telefonata. Da decenni al suo fianco, la domestica di casa Foer è descritta come una donna di una certa età (65 con precisione) che risponde sempre a tono e spesso si vendica della sua datrice di lavoro. Quando chiudendola nell’armadio (come lo sketch sul Festival di Sanremo, mai così premonitore), quando facendole dispetti. In occasione della terza puntata dell’Almanacco del Giorno Dopo, Drusilla Foer l’ha chiamata per augurarle buon compleanno. “Auguri Ornella! Come ha detto, ho sbagliato l’età e non sono 65 ma 58? Cara ma non sia ridicola! Si vedono tutti gli anni che ha ed è una cosa che va bene, basta con questo ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 giugno 2022) Quel mostro di(così la chiama amorevolmente) ha fatto il suo debutto sucon una classica. Da decenni al suo fianco, la domestica di casaè descritta come una donna di una certa età (65 con precisione) che risponde sempre a tono e spesso si vendica della sua datrice di lavoro. Quando chiudendola nell’armadio (come lo sketch sul Festival di Sanremo, mai così premonitore), quando facendole dispetti. In occasione della terza puntata dell’Almanacco del Giorno Dopo,l’ha chiamata per augurarle buon compleanno. “Auguri! Come ha detto, ho sbagliato l’età e non sono 65 ma 58? Cara ma non sia ridicola! Si vedono tutti gli anni che ha ed è una cosa che va bene, basta con questo ...

