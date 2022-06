Docenti neoassunti da GPS prima fascia | ecco dove svolgeranno la prova disciplinare | anche in videoconferenza DECRETO Aggregazioni

(Di giovedì 9 giugno 2022)da GPScon supplenza nel 2021/222 e trasformazione del contratto a tempo indeterminato dal 2022/23 previo superamento di anno die formazione nonché della. Il Ministero ha emanato ildi aggregazione interregionale delle procedure di cui alministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del-legge 25 maggio 2021, n. 73”.chi dovrà spostarsi per sostenere la. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti neoassunti da GPS prima fascia: ecco dove svolgeranno la prova disciplinare, anche in videoconferenza. DECR… - scuolainforma : Docenti neoassunti, adempimenti finali anno di formazione e prova (NOTA) - orizzontescuola : Docenti neoassunti, le attività conclusive dell’anno di formazione e prova. Nota Veneto - ProDocente : Periodo di formazione e prova docenti neoassunti, sintesi delle azioni conclusive - TecnicaScuola : Periodo di formazione e prova docenti neoassunti, sintesi delle azioni conclusive -- -

Orizzonte Scuola

E' possibile rimandare l'immissione in ruolo Quali vincoli sono previsti per iRispondiamo ad uno dei tanti quesiti giunti in redazione sull'argomento. Prima di rispondere ai quesiti, ricordiamo le modalità di assunzione per l'a.s. 2021/22, i vincoli di ...L'anno di formazione e prova deivolge al termine. L'USR per il Veneto con una nota indica le azioni conclusive di tale periodo. La normativa di riferimento è il Dm 850 del 27 ottobre 2015 e dal Dm 310 del 27 ... Docenti neoassunti, le attività conclusive dell’anno di formazione e prova. Nota Veneto Sport - L'anno di formazione e prova dei docenti neoassunti volge al termine. L'USR per il Veneto con una nota indica le azioni conclusive di .... La normativa di riferimento è il Dm 850 del 27 ...I docenti neoassunti nell’a.s. 2021/22 si stanno avviando verso la conclusione dell’anno di formazione e prova. L’USR Veneto, con nota del 31 maggio scorso, ha riepilogato le principali azioni che gli ...