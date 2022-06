DAZN, sì alla doppia utenza a distanza ma con un costo maggiore. Ecco i prezzi per vedere la Serie A 2022/23 (Di giovedì 9 giugno 2022) DAZN (foto DAZN.com) Tra circa due mesi ripartirà la stagione di calcio con la Serie A 2022/23, al via il 14 agosto. DAZN, che detiene diritti tv dell’intero campionato (per ogni giornata, sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky), ha definito i prezzi degli abbonamenti, intervenendo sul delicato tema della concurrency. Gli abbonati DAZN – anticipa Il Sole 24 Ore – potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, quindi non sulla stessa rete domestica, pagando 10 euro in più al mese. Tale abbonamento “premium” costerà 39,99 euro al mese, contro i 29,99 euro dei profili “standard”, a cui sarà consentita la visione su un dispositivo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 giugno 2022)(foto.com) Tra circa due mesi ripartirà la stagione di calcio con la/23, al via il 14 agosto., che detiene diritti tv dell’intero campionato (per ogni giornata, sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky), ha definito idegli abbonamenti, intervenendo sul delicato tema della concurrency. Gli abbonati– anticipa Il Sole 24 Ore – potrannoun contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a, quindi non sulla stessa rete domestica, pagando 10 euro in più al mese. Tale abbonamento “premium” costerà 39,99 euro al mese, contro i 29,99 euro dei profili “standard”, a cui sarà consentita la visione su un dispositivo ...

capuanogio : Domanda: sono previste agevolazioni o sconti per chi è rimasto abbonato #DAZN anche alla fine della stagione (lo è… - capuanogio : Tra #TIM e #DAZN proseguono le trattative per lo sconto che la telco chiede rispetto ai 340 milioni garantiti a sta… - Leoni14 : RT @Il_Billa: Complimenti @DAZN_IT, avete capito alla PERFEZIONE come si fa a perdere ulteriormente abbonati. #fenomeni - AntonioRussoli6 : @Codacons @SerieA Il prezzo di @DAZN_IT era già alto in relazione alla qualità del servizio offerto. Questo aumento… - MrMalefix : Grazie alla politica dei prezzi di #dazn (per non parlare della qualità dello streaming) ritornerò alla cara vecchia radiolina -