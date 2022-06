“Cosa succedeva in studio”. Retroscena UeD, l’ex dama parla e si scaglia contro ‘grandi nomi’ (Di giovedì 9 giugno 2022) Angela di Iorio contro UeD, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dopo tre anni di assenza dal dating show di Canale 5 e da quel Trono Over che l’aveva resa famosa, l’ex dama di Uomini e Donne torna furiosa, racconta alcuni Retroscena sul suo addio a Uomini e Donne e si leva qualche sassolino dalla scarpa. Forte e sicura di sé, la dama di origini napoletane non ha mai nascosto l’intenzione di incontrare un uomo che, oltre a regalarle l’amore, le permettesse di vivere una vita agiata e proprio per questo motivo è spesso finita al centro delle polemiche degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Speri ma anche degli spessi protagonisti dei parterre maschile e femminile. Angela di Iorio contro UeD, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti dopo la sua uscita di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Angela di IorioUeD, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dopo tre anni di assenza dal dating show di Canale 5 e da quel Trono Over che l’aveva resa famosa,di Uomini e Donne torna furiosa, racconta alcunisul suo addio a Uomini e Donne e si leva qualche sassolino dalla scarpa. Forte e sicura di sé, ladi origini napoletane non ha mai nascosto l’intenzione di incontrare un uomo che, oltre a regalarle l’amore, le permettesse di vivere una vita agiata e proprio per questo motivo è spesso finita al centro delle polemiche degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Speri ma anche degli spessi protagonisti dei parterre maschile e femminile. Angela di IorioUeD, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti dopo la sua uscita di ...

Advertising

Ile2S : @Masssimilianoo Ogni sera o quasi passa il camion per svuotare i cassonetti vicinoa casa Cosa che non succedeva con… - rominagentile13 : La cosa curiosa è che NESSUNO e sottolineo NESSUNO in questo fandom e' riuscito a farsi spillare qualcosa dai diret… - inter_lucky : @DucaAndrea85 Mi fa morire che parlano di “aiuti tra società” quando il vero aiuto è quello del Lille che gli cede… - murderronmymind : @enricoI00 Loro sanno benissimo chi condivide l'account con persone fuori dal nucleo familiare, l'unica cosa che po… - DaygoroOgamy : RT @michel_mrk: Testimonianza di cosa succedeva all' Azovstal di Mariupol “Hanno detto che chi salirà sulla superficie, sarà ucciso da ce… -