Concorso Ministero Giustizia 2022, 5410 diplomati e laureati: prova scritta dal 21 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) *aggiornamento del 09/06/2022: sul sito ufficiale del Formez sono pubblicate le date della prova scritta del Concorso Ministero Giustizia 2022, che si svolgeranno nei giorni 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022 secondo il seguente calendario: Calendario prova scritta *aggiornamento del 06/06/2022: dal profilo Facebook istituzionale del Ministero della Giustizia arriva la conferma del diario prove del Concorso Ministero Giustizia 2022, che si svolgeranno a fine giugno, per le assunzioni di 5.410 unità di personale tecnico amministrativo previste dal PNRR. *aggiornamento del ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 9 giugno 2022) *aggiornamento del 09/06/: sul sito ufficiale del Formez sono pubblicate le date delladel, che si svolgeranno nei giorni 21, 22, 24, 27 e 28secondo il seguente calendario: Calendario*aggiornamento del 06/06/: dal profilo Facebook istituzionale deldellaarriva la conferma del diario prove del, che si svolgeranno a fine, per le assunzioni di 5.410 unità di personale tecnico amministrativo previste dal PNRR. *aggiornamento del ...

