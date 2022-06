Come funziona il trading sui Futures USA: Dow Jones, DAX, S&P 500… (Di giovedì 9 giugno 2022) I contratti Futures, o più semplicemente Futures, sono strumenti derivati in quanto i loro prezzi derivano da un’attività sottostante. I Futures sono negoziati in forme standardizzate (vai sul sito) e sono regolamentati dalla Commodity Futures trading Commission (CFTC). Gli asset sottostanti ai Futures possono essere di vario genere (materie prime, azioni, indici, ecc.) e tra i Futures più negoziati rientrano sicuramente quelli statunitensi. I Futures possono essere utilizzati per l’hedging e la speculazione. Una volta concordati,diventano un obbligo di esercizio del contratto alla data di scadenza. In ogni caso, possono essere liquidati in contanti per differenza netta, dato che la maggior parte di questi contratti sono utilizzati a fini ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 9 giugno 2022) I contratti, o più semplicemente, sono strumenti derivati in quanto i loro prezzi derivano da un’attività sottostante. Isono negoziati in forme standardizzate (vai sul sito) e sono regolamentati dalla CommodityCommission (CFTC). Gli asset sottostanti aipossono essere di vario genere (materie prime, azioni, indici, ecc.) e tra ipiù negoziati rientrano sicuramente quelli statunitensi. Ipossono essere utilizzati per l’hedging e la speculazione. Una volta concordati,diventano un obbligo di esercizio del contratto alla data di scadenza. In ogni caso, possono essere liquidati in contanti per differenza netta, dato che la maggior parte di questi contratti sono utilizzati a fini ...

Advertising

AlbertoBagnai : Un uomo smarrito, confuso, distrutto… Ogni sua parola è una involontaria confessione di come funziona il loro siste… - StefanoFeltri : Chi difende i “puniani” non ha capito come funziona la propaganda nell’era social: la lista del @Corriere e i bot d… - GuidoDeMartini : @DoctorSassaroli ?? Stai tranquillo: se gridi molte volte “al lupo, al lupo”, poi, come insegna la favola di Esopo,… - IosonoScala : @MoiMirue @tripposauro @TheDocReQ3 @DRMajFM @Kore_1993 @radiosilvana @Annina_occhiblu @belarusboy @AnDanDEst… - towerfelix : @Gobbotto @EnricoLetta che non ha una propria produzione di automobili, sono a rischio oltre 34‘000 posti di lavoro… -