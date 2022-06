Come affrontare la prova scritta di italiano. I consigli del preside Ciccotti (Di giovedì 9 giugno 2022) Cari diplomandi, tra pochi giorni vi troverete di fronte alla prova scritta di italiano. Per due anni il saggio o il tema era stato mandato in vacanza anticipata causa Covid-19. La motivazione ufficiale era che non avendo, voi studenti, avuto la possibilità di frequentare regolarmente due anni scolastici, il 2019-2020 e 2020-21, non eravate in grado di affrontare neanche un tema. Il tempo, a chi vorrà, documenti alla mano, stabilirà la verità storica circa i “due anni di didattica a distanza”. Ricordiamo al volo che nell’anno scolastico 2019-2020 la scuola va in dad a partire dal 6 marzo 2020. Quindi si perdono, escludendo la settimana di Pasqua, il ponticello del primo maggio 2020, 10 settimane. Ma l’anno scolastico da settembre 2019 a marzo 2020 era stato regolare. Nell’A.S. 2020-21, la scuola riapre a settembre e ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) Cari diplomandi, tra pochi giorni vi troverete di fronte alladi. Per due anni il saggio o il tema era stato mandato in vacanza anticipata causa Covid-19. La motivazione ufficiale era che non avendo, voi studenti, avuto la possibilità di frequentare regolarmente due anni scolastici, il 2019-2020 e 2020-21, non eravate in grado dineanche un tema. Il tempo, a chi vorrà, documenti alla mano, stabilirà la verità storica circa i “due anni di didattica a distanza”. Ricordiamo al volo che nell’anno scolastico 2019-2020 la scuola va in dad a partire dal 6 marzo 2020. Quindi si perdono, escludendo la settimana di Pasqua, il ponticello del primo maggio 2020, 10 settimane. Ma l’anno scolastico da settembre 2019 a marzo 2020 era stato regolare. Nell’A.S. 2020-21, la scuola riapre a settembre e ...

Advertising

cinzia49227255 : RT @barbarab1974: Cure primarie. “Infermieri come supplenti dei medici di famiglia per affrontare la carenza”. In Lombardia al via la speri… - Fusa_di_testa : Come affrontare la giornata?? Basta un bicchiere ??????#jeru - Brown_letame : Non ho la minima idea di come poterlo affrontare - NelaBombelli : RT @barbarab1974: Cure primarie. “Infermieri come supplenti dei medici di famiglia per affrontare la carenza”. In Lombardia al via la speri… - cotrozzi_lisa : RT @barbarab1974: Cure primarie. “Infermieri come supplenti dei medici di famiglia per affrontare la carenza”. In Lombardia al via la speri… -