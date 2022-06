Calciomercato Sassuolo, in arrivo Agustin Alvarez (Di giovedì 9 giugno 2022) . Il classe 2001 del Penarol sarà in Italia nelle prossime ore per firmare con i neroverdi È fatta per Agustin Alvarez al Sassuolo. Il primo colpo del Calciomercato dei neroverdi arriva dal Penarol. Come riportato dal suo agente a 100% Deporte, la firma è una questione di ore. «Nelle prossime ore firmeremo la documentazione e il contratto con il Sassuolo, l’idea è quella di andare in Italia nel fine settimana. Ci sono stati dei contatti con con il River Plate, ma con il Sassuolo eravamo molto avanti ed abbiamo deciso di andare in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) . Il classe 2001 del Penarol sarà in Italia nelle prossime ore per firmare con i neroverdi È fatta peral. Il primo colpo deldei neroverdi arriva dal Penarol. Come riportato dal suo agente a 100% Deporte, la firma è una questione di ore. «Nelle prossime ore firmeremo la documentazione e il contratto con il, l’idea è quella di andare in Italia nel fine settimana. Ci sono stati dei contatti con con il River Plate, ma con ileravamo molto avanti ed abbiamo deciso di andare in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

