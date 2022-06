Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 9 giugno 2022: temporali in arrivo, le previsioni di oggi (Di giovedì 9 giugno 2022) Il sole lascerà spazio ai temporali e alle piogge. Sì, perché è prevista oggi nel Lazio un’Allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio, quindi anche la Capitale dovrà fare i conti con un giovedì uggioso, con la speranza che le temperature diminuiscano di poco. Sono previste per tutta la giornata, dalla tarda mattinata e per le successive 9-12 ore, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Allerta per temporali giovedì 9 giugno nel Lazio: ecco le zone colpite Per la giornata di oggi, giovedì 9 giugno, la Protezione Civile ha emesso un’Allerta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Il sole lascerà spazio aie alle piogge. Sì, perché è previstanelun’di colore giallo su tutto il territorio, quindi anche la Capitale dovrà fare i conti con unuggioso, con la speranza che le temperature diminuiscano di poco. Sono previste per tutta la giornata, dalla tarda mattinata e per le successive 9-12 ore, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.pernel: ecco le zone colpite Per la giornata di, la Protezione Civile ha emesso un’...

