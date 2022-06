Vuoi più turisti? Punta sulla fiction

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Serie Tv, volanoco MF – Milano Finanza, pagina 33, di Roberto Coppello. Un quarto di secolo fa i servizi di streaming tv a pagamento non esistevano. Oggi anche il turismo non può farne a meno, facendo di colpo apparire un po’ antiquati gli spot pubblicitari in tv, le pagine acquistate sui giornali, la cartellonistica nelle strade e sui mezzi pubblici: assai più efficace risulta vedere la Romagna sullo sfondo delle sequenze di una serie come Summertime, e poi la Puglia in L’ultimo Paradiso, Roma in Il Filo invisibile, Milano e Rimini in Fedeltà, Venezia in Lady Chatterley’s Lover. E ancora Ischia in Di4ri, la prima serie tv preadolescenziale italiana. Tutti girati per Netflix, come quel trionfo di gastronomia e di location toscane che è il film diretto dal danese Mehdi Avaz e che si chiama, appunto e semplicemente, Toscana. Gli esempi, passati, presenti e in ...