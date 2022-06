Verso gli esami di Stato, festa insolita di fine anno in un Liceo palermitano (senza gavettoni) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una festa insolita di fine percorso liceale è quella che ha visto protagonisti gli alunni della VD del Liceo Scientifico “Santi Savarino” di Partinico (PA). Gli studenti hanno scelto di festeggiare insieme a tutti i docenti del consiglio di classe non solo la fine di un percorso scolastico, ma anche l’inizio di una nuova sfida che li vedrà impegnati in quella che sarà la loro scelta universitaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unadipercorso liceale è quella che ha visto protagonisti gli alunni della VD delScientifico “Santi Savarino” di Partinico (PA). Gli studenti hscelto di festeggiare insieme a tutti i docenti del consiglio di classe non solo ladi un percorso scolastico, ma anche l’inizio di una nuova sfida che li vedrà impegnati in quella che sarà la loro scelta universitaria. L'articolo .

Advertising

marattin : La prima grande decontribuzione (per nuovi assunti) fu nel 2015, quella che la sinistra Pd chiamò “regalo ai padron… - Agenzia_Ansa : UCRAINA: Grano da Odessa, prima intesa tra Turchia e Russia. Kiev scettica. Gli Usa: 'Navi con cereali rubati verso… - GiovaQuez : Orsini: 'La Russia è come un toro impazzito, #Medvedev interpreta un sentimento collettivo di odio dei russi verso… - luxvato : ma cara stranieri bruciati io voglio capire queste frecce continue verso gli amici quando te per mesi interi hai de… - ilariadituccio : RT @RidTheRock: Non capisco se il tweet di #Cuadrado è d’amore verso la #Juventus o polemico perchè nessuno gli ha proposto il rinnovo di c… -