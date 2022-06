Torna il sereno tra Nicolas e Nick all’Isola: due naufraghi ancora in infermeria (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sarebbe Tornato il sereno all’Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani dei Cugini di Campagna.Inaspettatamente, infatti, l’attore avrebbe deciso di dare una nuova possibilità alla loro amicizia, dopo quanto accaduto nell’ultima puntata durante la quale Nicolas avrebbe vissuto il comportamento di Nick come una sorta di tradimento. Nicolas e Nick: è pace all’Isola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sarebbeto ildei Famosi traVaporidis eLuciani dei Cugini di Campagna.Inaspettatamente, infatti, l’attore avrebbe deciso di dare una nuova possibilità alla loro amicizia, dopo quanto accaduto nell’ultima puntata durante la qualeavrebbe vissuto il comportamento dicome una sorta di tradimento.: è pace... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Torna il sereno tra Nicolas e Nick all’Isola: due naufraghi ancora in infermeria #isola - lucabirba2 : @AnsiAle piangere ci aiuta a sfogarci e come se tiriamo fuori tutte le cose brutte che abbiamo dentro,pero' non las… - Peppezappulla : RT @Pez59640476: @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Stai sereno e torna in Francia - Pez59640476 : @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Stai sereno e torna in Francia - VideoAndria : #andria: Andria: la Madonna dell’Altomare sembra indicarci che “dopo la tempesta -