The Staircase, la recensione: il true crime con Colin Firth è un tripudio di tensione e intelligenza creativa (Di mercoledì 8 giugno 2022) La recensione di The Staircase - Una morte sospetta, la serie drammatica con Colin Firth e Toni Collette ispirata a una storia vera, dall'8 giugno su Sky e NOW. Il genere true crime solletica la curiosità, per non dire la morbosità), del pubblico. Lo testimonia il successo di docuserie incentrate su crimini di ogni tipo che negli ultimi anni hanno fatto il successo delle piattaforme streaming. Il regista e produttore newyorkese Antonio Campos non si è però accontentato di adagiarsi sulla mera cronaca, ma è partito da una vicenda che, negli anni '2000, ha scosso l'opinione pubblica americana per costruirci sopra una serie sontuosa, costellata di incredibili interpretazioni a partire da quella del suo protagonista, Colin Firth. Come evidenziato dalla ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ladi The- Una morte sospetta, la serie drammatica cone Toni Collette ispirata a una storia vera, dall'8 giugno su Sky e NOW. Il generesolletica la curiosità, per non dire la morbosità), del pubblico. Lo testimonia il successo di docuserie incentrate su crimini di ogni tipo che negli ultimi anni hanno fatto il successo delle piattaforme streaming. Il regista e produttore newyorkese Antonio Campos non si è però accontentato di adagiarsi sulla mera cronaca, ma è partito da una vicenda che, negli anni '2000, ha scosso l'opinione pubblica americana per costruirci sopra una serie sontuosa, costellata di incredibili interpretazioni a partire da quella del suo protagonista,. Come evidenziato dalla ...

