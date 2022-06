Scipione concede una tregua | in arrivo pioggia e temperature in calo

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Isole Faroe, tra l'Islanda e la Norvegia, nell'oceano Atlantico del Nord: questo il punto di partenza del maltempo che arriverà in Italia da questa sera fino a venerdì. Sull'estremo Nord dell'Europa, intorno all'arcipelago costituito da 18 isole vulcaniche, si è formata infatti un'area depressionaria che invierà impulsi perturbati verso sud e, nei prossimi giorni, l'aria polare marittima, in discesa dalle Faroe, formerà un ciclone sui Balcani in successivo graduale ingresso in Italia con venti freschi di bora e grecale. Un cambiamento decisamente importante, con il 'richiamo in panchina' dell'anticiclone africano, nell'attesa di tornare protagonista probabilmente già dal weekend. La 'sostituzione'-isole Faroe comporterà un deciso break perturbato fino a venerdì, consotto media e piogge anche ...