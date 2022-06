Scampia, non accetta multa e aggredisce agenti di Polizia locale: arrestato pregiudicato 52enne (Di mercoledì 8 giugno 2022) Scampia: il 52enne aveva prima minacciato gli agenti e poi investito volontariamente un ufficiale ed un maresciallo intervenuti a supporto dei colleghi. L’assessore De Iesu sulle recenti aggressioni: “Atti intollerabili”. Non accettava l’idea che la sua vettura fosse stata multata per sosta irregolare dagli agenti della Municipale, impegnati nei controlli in Viale della Resistenza, quartiere Leggi su 2anews (Di mercoledì 8 giugno 2022): ilaveva prima minacciato glie poi investito volontariamente un ufficiale ed un maresciallo intervenuti a supporto dei colleghi. L’assessore De Iesu sulle recenti aggressioni: “Atti intollerabili”. Nonva l’idea che la sua vettura fosse statata per sosta irregolare daglidella Municipale, impegnati nei controlli in Viale della Resistenza, quartiere

