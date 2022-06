Salta la festa di compleanno di Lulù: alcuni ex vipponi le danno buca (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rinviata la festa di compleanno di Lulù Selassié Piccola disavventura per Lucrezia “Lulù” Selassié, ex GF Vip nonché sorella della vincitrice della sesta edizione Jessica. Il 9 giugno è il suo compleanno e compirà 24 anni. Aveva quindi organizzato una festa in uno degli hotel più belli di Napoli: il Gold Tower Hotel. Ma qualcosa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rinviata ladidiSelassié Piccola disavventura per Lucrezia “” Selassié, ex GF Vip nonché sorella della vincitrice della sesta edizione Jessica. Il 9 giugno è il suoe compirà 24 anni. Aveva quindi organizzato unain uno degli hotel più belli di Napoli: il Gold Tower Hotel. Ma qualcosa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

cinicomateriale : @LengoCotto @MattDynamiteM86 @kahluaeluau @cr_ernest0 @superpeppeball Occhio che salta fuori che è stato il manichi… - Delu90Inter : @milanino48 @Riccardo_BamBam @wazzaCN Cioè hai postato la foto di un panchinaro che alla festa scudetto ha intonato… - DanielaUlgheri : @rainbow20202020 Ma mi spiegate x bene ke e successo?ho visto una pagina dove dicono ke salta la festa x via di alcuni vip - sportli26181512 : Canada, sciopero dei giocatori per mancato accordo premi mondiali: salta match con Panama: Poche settimane fa la fe… - adelovescats : Allora io l'8 avevo un festa ma salta tutto perché il 9 vado in ospedale È IN PIÙ HO IL CICLO -