Salario minimo, il botta e risposta a distanza tra Orlando e Bonomi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Opposti, ma in fondo complementari. E certe volte pure speculari. "Il ministro del lavoro ha preferito la polemica alla proposta", dice Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, parlando di Andrea Orlando. Che a sua volta ribatte: "Credo voglia solo fare polemica". È il gioco delle parti, nel mezzo il tema dei salari italiani, troppo bassi. Dopo l'allarme lanciato dall'Ocse è arrivata ieri la direttiva Ue sul Salario minimo. Un'intesa non vincolante ma che rilancia una volta ancora il dibattito sul lavoro e la contapposizione tra il ministro del Pd e il capo degli industriali. Entrambi concordano sulla necessità, e pure in tempi realtivamente brevi, "di un intervento sul lavoro povero", come ha detto Orlando intervistato da Repubblica. E d'altra parte anche per Bonomi "esiste un ...

