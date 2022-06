Roma, a spasso sull’Aurelia senza patente e con rifiuti illegali: denunciate 2 persone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma. Non solo trasportava rifiuti illegalmente ma era anche privo della patente di guida. La scoperta, da parte della Polizia Locale, è avvenuta ieri pomeriggio durante lo svolgimento dei controlli di routine. Leggi anche: Beccato a scaricare rifiuti in un fosso a Settecamini: colto sul fatto dalla Polizia Locale Via Aurelia, camion trasporta rifiuti illegali: i controlli degli agenti Come anticipato, ieri pomeriggio, una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale — nel corso dei consueti controlli stradali — ha fermato un autocarro in via Aurelia. Le verifiche degli agenti hanno permesso di rinvenire sul mezzo diversi quintali di rifiuti, materiali plastici, calcinacci e scarti di lavorazione da cantiere; il tutto trasportato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022). Non solo trasportavaillegalmente ma era anche privo delladi guida. La scoperta, da parte della Polizia Locale, è avvenuta ieri pomeriggio durante lo svolgimento dei controlli di routine. Leggi anche: Beccato a scaricarein un fosso a Settecamini: colto sul fatto dalla Polizia Locale Via Aurelia, camion trasporta: i controlli degli agenti Come anticipato, ieri pomeriggio, una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale — nel corso dei consueti controlli stradali — ha fermato un autocarro in via Aurelia. Le verifiche degli agenti hanno permesso di rinvenire sul mezzo diversi quintali di, materiali plastici, calcinacci e scarti di lavorazione da cantiere; il tutto trasportato ...

