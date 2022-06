Pavarese: “Napoli, sono davvero molto preoccupato” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gigi Pavarese ex dirigente del Napoli ha parlato a Radio Marte dei possibili addii di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Ai microfoni del programma ‘Si Gonfia la rete’, Pavarese dice: “Io sono un uomo d’amore e quindi ragiono col cuore. Mi auguravo che l’unico addio eccellente fosse quello di Insigne. Adesso la situazione con Mertens che credevo fosse molto più semplice, viene fuori qualcosa di diverso. È chiaro che le strade si stiano distanziando e non di poco alla luce di quello che è l’obiettivo del presidente di abbattere il monte ingaggi. Quello che mi preoccupa è soprattutto quello che andrà ad accadere con Koulibaly. Non dovesse arrivare l’intesa per il prolungamento dovrà essere ceduto perché sarebbe un peccato perderlo a zero dopo aver rifiutato cifre importanti dalla Premier“. Mentre su ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gigiex dirigente delha parlato a Radio Marte dei possibili addii di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Ai microfoni del programma ‘Si Gonfia la rete’,dice: “Ioun uomo d’amore e quindi ragiono col cuore. Mi auguravo che l’unico addio eccellente fosse quello di Insigne. Adesso la situazione con Mertens che credevo fossepiù semplice, viene fuori qualcosa di diverso. È chiaro che le strade si stiano distanziando e non di poco alla luce di quello che è l’obiettivo del presidente di abbattere il monte ingaggi. Quello che mi preoccupa è soprattutto quello che andrà ad accadere con Koulibaly. Non dovesse arrivare l’intesa per il prolungamento dovrà essere ceduto perché sarebbe un peccato perderlo a zero dopo aver rifiutato cifre importanti dalla Premier“. Mentre su ...

