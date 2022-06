Pattinaggio: azzurri in ritiro al centro preparazione di Formia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ripartirà domani pomeriggio al centro di preparazione Olimpica di Formia, il cammino della Nazionale italiana di pista lunga che dopo una straordinaria stagione olimpica, inizierà il percorso di preparazione in vista della stagione 2022-23. Saranno dieci giorni di raduno con quattordici atleti convocati agli ordini del direttore delle squadre Nazionali Maurizio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Matteo Anesi e con la presenza del fisioterapista Gabriele Zazzarini. Di seguito l’elenco dei convocati: Giulia Lollobrigida (Noale Ice), Federica Maffei (Carabinieri), Maybritt Vigl (Ritten Sport), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Daniel Niero (Aeronautica Militare), Mattia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ripartirà domani pomeriggio aldiOlimpica di, il cammino della Nazionale italiana di pista lunga che dopo una straordinaria stagione olimpica, inizierà il percorso diin vista della stagione 2022-23. Saranno dieci giorni di raduno con quattordici atleti convocati agli ordini del direttore delle squadre Nazionali Maurizio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Matteo Anesi e con la presenza del fisioterapista Gabriele Zazzarini. Di seguito l’elenco dei convocati: Giulia Lollobrigida (Noale Ice), Federica Maffei (Carabinieri), Maybritt Vigl (Ritten Sport), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Daniel Niero (Aeronautica Militare), Mattia ...

